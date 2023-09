Marije krijgt snelcursus om een racetruck tijdens Dakar Rally te repareren

Begin volgend jaar gaan drie vrouwen geschiedenis schrijven in de autosport. Kopvrouw Anja van Loon gaat met navigator Floor Maten en boordmonteur Marije van Ettekoven als eerste, volledig vrouwenteam in een vrachtwagen de Dakar Rally rijden. Vooral de rol van Van Ettekoven is daarbij opvallend. Ze heeft ruime ervaring met de zwaarste race ter wereld, maar is eigenlijk navigator en krijgt daarom een spoedcursus techniek.

Marije van Ettekoven uit Schaijk knikt begrijpend als hoofdmonteur Corné van Drunen uitlegt waar de turbosensor zit en hoe je die moet resetten bij een storing. Als navigator hoef je haar niets wijs te maken, maar als boordmonteur kan ze nog wat leren. Hoewel Marije een technische achtergrond heeft, laat ze zich graag bijspijkeren over de racetruck. "Vooral omdat ik eigenlijk een ander type vrachtwagen gewend ben", zo zegt ze. "Verder ben ik ook geen volwaardige bedrijfsmonteur en is het wat arrogant om te zeggen dat ik dit allemaal wel even ga doen. Ik leer nu waar de problemen kunnen zitten en eenvoudige zaken kan ik zelf repareren. Dan gaat het om vervangen van koppelingen, zekeringen, relais, filters en sensoren. Daar houdt het ook wel een beetje mee op, want meer onderdelen zijn er niet aan boord."

"Als de truck stilvalt in de woestijn moet je wel weten hoe je die weer laat rijden."

Normaal zit Marije op de truck van Team DDW en die verschilt van de Iveco Powerstar waar ze in januari 2024 in Saoedi-Arabië instapt. Mentor Corné van Drunen bereidt haar voor op dat avontuur. "Als boordmonteur moet je de makkelijkste dingen toch wel kunnen repareren", zegt de hoofdmonteur. "Het is heel belangrijk dat Marije bepaalde kennis heeft, want als de truck stilvalt in de woestijn moet je wel weten hoe je die weer laat rijden. Naast de basiskennis heb ik haar vooral ook gezegd dat ze goed naar de truck moet kijken. Je ziet het vaak als er iets mis is." Maar hij heeft er vertrouwen in. "Marije is een snelle leerling en heeft al veel kennis, dus ik ben er van overtuigd dat dit gaat lukken", zegt Van Drunen. "Het belangrijkste is dat je de temperatuur van het motorblok in de gaten houdt", denkt Marije zelf. "Dat je die niet aan barrels rijdt. Want als er grote dingen kapot gaan, zoals het motorblok of de versnellingsbak, is de race gewoon over."

"Het is voor ons belangrijk dat we de finsh van de Dakar Rally halen."

Marije van Ettekoven heeft nooit eerder als boordmonteur in een vrachtwagen gezeten, maar dat weerhoudt haar niet. "Volgens Corné kan iedereen als monteur in een racetruck stappen", zegt ze lachend. "Maar vooral mijn ervaring als navigator in vorige Dakar Rally's zal een toevoeging zijn voor ons team. Floor kan heel goed navigeren, maar het is ook wel fijn dat er een derde paar ogen met veel ervaring meekijkt. Omdat Marije pas onlangs is toegevoegd aan het team, monteur Suzanne van Leth-Peek haakte af, zit het drietal volgende maand tijdens de Rally van Marokko pas voor de eerste keer samen in de cabine. "We gaan daar aan de truck wennen en elkaar leren kennen als team", besluit Van Ettekoven. "Tot nu toe gaat het goed. Het is gezellig, maar we zijn alle drie ook recht voor zijn raap. Als we racen gaat het ook nergens anders over, want we willen gewoon de finish van de Dakar Rally halen. Dat is belangrijk voor ons en daar heb ik alle vertrouwen en heel veel zin in."