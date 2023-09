Coronastreep terug in centrum Breda: 'Herinnering aan moeilijke tijd'

1/2 De plaquette met gele streep in de winkelstraat in Breda (foto: gemeente Breda).

'In herinnering aan een tijd die om afstand vroeg, maar vooral verbinding bracht'. Deze tekst prijkt op een corona plaquette die dinsdagmiddag samen met een stuk coronastreep in de binnenstad van Breda is onthuld. De tegel in de Ginnekenstraat moet een blijvende herinnering zijn aan hoe winkeliers en horecaondernemers zich samen met de gemeente door de strenge coronamaatregelen hebben geworsteld. "Wij hebben als stad voorop gelopen om er in zo'n rotperiode er het beste van te maken", vertelt caféhouder Johan de Vos.

In maart 2020 kreeg Breda te maken met een fors aantal coronabesmettingen en moest direct strenge maatregelen nemen. De meeste winkels gingen dicht, de horeca sloot haar deuren. "Als ik daar aan terugdenk, dan staan de rode vlekken nog in mijn rug. Ik geloof dat ik in die periode met 86 verschillende sluitingstijden te maken heb gehad", fronst De Vos.

Hoewel ondernemers en de overheid regelmatig lijnrecht tegenover elkaar stonden, schoot de gemeente Breda de horecazaken ook te hulp. "We zagen dat de ondernemers in winkels en horeca direct keihard werden geraakt, dus zijn we gelijk met elkaar gaan kijken wat er nog wel mogelijk was", vertelt wethouder Boaz Adank. "Zo kwamen we samen op ideeën over verkooppunten buiten de winkel of winkelen op afspraak. En in die twee jaar coronacrisis is die samenwerking echt verder gegroeid."

De helft van de drink- en eetgelegenheden kwam uiteindelijk in de problemen. Uit vrees voor wat De Vos 'een bloedbad in de horeca' noemde, stuurde hij onder meer een brandbrief naar premier Mark Rutte en spande een kort geding aan tegen de staat voor versoepeling van de maatregelen.

Bij de gedenksteen ligt ook nog een stuk gele streep. Dit is de coronastreep waarmee de straat in twee looproutes werd verdeeld. Wethouder Adank is trots op het monument: "Aan de ene kant herinnert het ons aan een heel zwarte periode, maar het herinnert ons er ook aan dat we samen de schouders eronder hebben gezet om er het beste van te maken. En dat we door dat besef des temeer kunnen genieten van hoe het nu weer is."

Horecaman De Vos beaamt dat. "Daarom is de tekst ook zo gekozen. De plaquette is bedoeld als een herinnering aan een periode die voor niemand makkelijk is geweest. Slachtoffers of ondernemers, ieder heeft hierin zijn eigen verhaal."