Bloedbad dreigt voor Brabantse horeca: 'Bijna de helft van de ondernemers in problemen'

Het terras aan de Bredase Haven in betere tijden (foto: Henk Voermans). vergroot

De toekomst van Brabantse kroegeigenaren en restauranthouders is op dit moment uitzichtloos. De afgelopen maanden steeg het aantal faillissementen van horecazaken in onze provincie. Ook het aantal uitbaters dat zelf de handdoek in de ring gooide, nam zienderogen toe.

Ronald Strater & Robert te Veele Geschreven door

De Koninklijke Horeca Nederland eist volgende week in een kort geding tegen de Staat versoepelingen van de coronamaatregelen. Komen die er niet, dan zijn de gevolgen voor de horecaondernemers niet te overzien.

Brabant telde op 1 juli 1729 cafés en 2239 restaurants. Niet alle horecazaken kwamen ongehavend uit de coronastrijd zo blijkt uit een overzicht van de Kamer van Koophandel. In april, mei en juni moesten 32 cafés en 54 restaurants de deuren voorgoed sluiten.

Met de cijfers van het eerste kwartaal erbij, waarin de corona-uitbraak plaatsvond, zijn dit jaar in totaal 178 cafés en restaurants in onze provincie verdwenen. 17 daarvan werden failliet verklaard. De overige ondernemers besloten zelf te stoppen. In de eerste helft van vorig jaar sloten 207 zaken.

"We stevenen af op een slagveld, een echt bloedbad."

"Ik verwacht dat we pas aan het begin staan van wat er gaat komen", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. "Dit is het begin van een storm die nog lang gaat woeden in Nederland. Soms lijkt het op het eerste oog wel goed te gaan, mensen kijken naar de terrasjes, maar er is veel verborgen nood. Want hoe moet dat straks in de winter? We stevenen af op een slagveld, een echt bloedbad."

De problemen voor een deel van de horecaondernemers worden namelijk steeds groter, want schulden stapelen zich op. Door de anderhalve meter economie kan een groot deel van de zaken de broodnodige omzet niet halen en de steun van de overheid is veelal niet voldoende. Vaak is er uitstel van betaling van huurpenningen, belastingen en dat soort zaken. Maar uitstel is geen afstel.

Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. vergroot

"Vooral de kleinere cafés en uitgaansgelegenheden baren ons zorgen", zegt De Vos. "Die rommelen wat in de marge, maar dat is lang niet genoeg voor enig bestaansrecht. Ik verwacht dat op deze manier veertig tot vijftig procent van de horecabedrijven in de problemen komt."

"Het kan niet zo zijn dat de regering met reces gaat en wij door moeten gaan met deze regels."

Koninklijke Horeca Nederland heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat, dat 23 juli dient. De branchevereniging wil af van de 1,5 meter maatregel op de terrassen en voor groepen tot en met negen personen. KHN vindt de coronaregels haaks staan op andere versoepelingen die wel zijn doorgevoerd. Daarnaast eist de brancheorganisatie betere financiële steun van de overheid voor loonkosten en huur.

"Er zullen een aantal versoepelingen moeten komen. In Breda ligt bijvoorbeeld het hele stapgebied stil en dat kost veel te veel geld. Het kan niet zo zijn dat de regering met reces gaat en wij door moeten gaan met deze regels", zo vindt Johan de Vos.