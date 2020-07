Lisette van café Ovide gooide de handdoek in de ring: 'Ik heb een emmer vol gehuild'

Het aantal faillissementen in de horeca neemt toe en veel kroegbazen balanceren op de rand van de afgrond. Vooral kleinere kroegen zonder terras, feestcafés en nachtclubs zijn de pineut. Lisette uit Tilburg stopt daarom zelf maar met haar zaak, maar Arnold uit Breda blijft vechten voor zijn zakelijke toekomst.

Wie op een zonnige dag door Breda of Tilburg slentert, denkt waarschijnlijk dat er niets aan de hand is. Veel terrasjes zitten vol en gezelligheid is troef: niets aan de hand, we nemen er nog eentje. Maar schijn bedriegt, want een groot deel van de horeca zit of komt enorm in de problemen. Zij kunnen door de coronamaatregelen van het kabinet niet de omzet draaien die nodig is om te overleven.