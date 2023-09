Nog maar 9 gemeenten hebben een coffeeshop, zo zit het in jouw buurt

Steeds meer coffeeshops verdwijnen uit Brabant. In geen enkele gemeente nam het aantal coffeeshops tussen 2002 en 2022 toe. In nog maar negen gemeenten was er in 2022 nog minimaal één coffeeshop te vinden. In 2002 waren dat er nog elf.

In Brabant verdwijnen er steeds meer coffeeshops. Uit onderzoek van Breuer & Intraval in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat er in 2022 nog 41 coffeeshops in onze provincie te vinden waren. In 2002 waren dat er nog 60. In Roosendaal en Bergen op Zoom verdwenen alle coffeeshops. In Breda, Tilburg, Waalwijk, Den Bosch en Eindhoven nam het aantal af. Oorzaken

De daling komt volgens de onderzoekers onder andere door de strengere regels die er sinds enkele jaren zijn voor het verhandelen van softdrugs. Daar kunnen niet alle coffeeshops aan voldoen. Andere oorzaken zijn dat de eigenaar van de coffeeshop geen verklaring omtrent goed gedrag kon vertonen of de vergunning werd ingetrokken na een negatief BIBOB-advies. Een BIBOB-advies geeft aan hoe groot het risico is op crimineel misbruik. Bekijk in het kaartje hieronder hoeveel coffeeshops er in jouw gemeente te vinden zijn.