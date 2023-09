'Extra stikstofuitstoot valt mee als er weer gevlogen wordt op Vredepeel'

Als vliegbasis Vredepeel opnieuw in gebruik zou worden genomen, dan valt de extra stikstofuitstoot die dat oplevert in ieder geval mee. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Defensie. Dat werd vorig jaar gestart omdat er zorgen waren over de extra stikstofuitstoot van de nieuwe vluchten op de basis. Maar volgens staatssecretaris Van der Maat van defensie is het rapport nog maar een eerste signaal en zijn meer berekeningen nodig.

Op dit moment wordt er niet gevlogen op Vredepeel. Maar defensie zegt de basis nodig te hebben omdat er geen ruimte meer is in Nederland om te vliegen. In het buitenland oefenen wordt al gedaan, maar er is ook meer ruimte nodig in eigen land. Bijvoorbeeld op Vredepeel. Daar gaat het dan om 1800 vluchten met de F35 per jaar. Ook komen er 600 vluchten per jaar met helikopters. Het gaat per jaar om 3 periodes van 6 weken.

Staatssecretaris Christophe van der Maat was woensdag in Venray om de regionale bestuurders bij te praten over de ontwikkelingen rond vliegbasis Vredepeel. Hij vertelde dat de overheid een nieuwe inventarisatie gaat doen als het gaat om de stikstofruimte in Nederland. "Er gaat gekeken worden welke claims op deze ruimte het meest noodzakelijk zijn." Zo moet er veel gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw en de agrarische sector. "Maar straaljagers moeten ook kunnen landen in Nederland en die ruimte is op." De inventarisatie zou dan in het tweede kwartaal van 2024 klaar moeten zijn.