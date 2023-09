Rijkere mensen moeten hulp in huis zelf betalen (ook al is dat verboden)

Als je te veel verdient in de gemeente Land van Cuijk en je hebt extra hulp nodig in het huishouden, dan moet je dat straks zelf gaan betalen. De gemeente gaat een inkomenstoets invoeren voor aanvragen van huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat mag niet, van de wet. Maar de gemeente zegt geen andere keus te hebben. De Katholieke Ouderenbond Brabant is woest.

Als je nu vanuit de Wmo huishoudelijke hulp nodig hebt, kan je een aanvraag doen. Het maakt niet uit hoeveel je verdient. Je betaalt sinds 2020 dan een eigen bijdrage van 19 euro per maand ongeacht hoe hoog je inkomen is. “Sinds er niet meer naar inkomen wordt gekeken, zien we heel veel meer aanvragen. Vooral voor huishoudelijke hulp”, zegt wethouder Willy Hendriks. En dat geeft problemen volgens de wethouder. Er is een tekort aan mensen om iedereen die huishoudelijke hulp te geven. “De mensen die we hebben moeten we over meer aanvragen verdelen”, zegt ze. “De laagste inkomens zijn hier de dupe van. Die krijgen minder hulp. Ik vind dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.”

"Het is nu al hard nodig om dit te doen."

Als je meer dan 185 procent van het sociaal minimum verdient, krijg je straks geen huishoudelijke hulp meer vanuit de Wmo. Dat komt neer op een inkomen van zo’n 43000 euro bruto per jaar. De huishoudelijke hulp moet je dan zelf regelen. “We willen wel het per geval bekijken”, zegt Hendriks. Zo kan zijn dat iemand grote schulden heeft en daardoor toch recht heeft op de hulp. Intussen is de landelijke overheid bezig met een wet die regelt dat mensen die meer verdienen, ook meer moeten bijdragen voor de hulp die ze krijgen. Maar die wet komt er niet voor 2026. Daar wil de gemeente Land van Cuijk niet op wachten. “Het is nu al hard nodig om dit te doen”, zegt de wethouder. “En het is nog heel onduidelijk of de wet er in 2026 ook komt.” Bang dat ze teruggefloten wordt door het rijk is Willy Hendriks niet. “Nee, er zijn al twee gemeenten die dit doen. Die hebben ze ook niet teruggefloten.”

"Je kan niet zomaar een groep mensen uitsluiten van hulp."