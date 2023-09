Carin won 10 jaar vakantie, maar nu dreigt einde Vacansoleil: 'Zo balen'

Carin Vergeer uit Hapert en haar gezin waren door het dolle heen, toen ze in maart van Vacansoleil te horen kregen dat ze tien jaar lang gratis op vakantie mochten. Het was een droom die uitkwam. De wereldkaart werd erbij gepakt en de mooiste campings werden alvast uitgezocht. Maar nu Vacansoleil op de rand van een faillissement staat, vreest het gezin dat het bij een droom blijft. “Zo enthousiast als we toen waren, zo hard balen we nu”, zegt Carin.

Carin, haar man en hun drie kinderen gaan ieder jaar met Vacansoleil op vakantie. Toen het gezin vorig jaar december weer een reis boekte, maakten ze kans op een prijs. Tien jaar lang één week gratis op vakantie naar een bestemming naar keuze. “In maart kregen we bericht dat we hadden gewonnen”, vertelt Carin. Samen met tien anderen werden ze uitgenodigd op het hoofdkantoor van de reisorganisatie in Eindhoven, waar ze de cheque overhandigd kregen. “We konden het niet geloven. Het was echt een droom die uitkwam”, vertelt ze.

"Toen we de prijs wonnen grapte ik nog: mits ze niet failliet gaan."

De zomervakantie voor dit jaar had het gezin op dat moment al geboekt en veel langer weg was niet mogelijk. Ze besloten daarom om nog vier dagen naar een camping in Frankrijk te gaan. Daarna zetten ze hun zinnen op volgend jaar. “We keken er echt naar uit. De kinderen hadden al een heleboel campings uitgezocht met waterparken erbij. Ze wilden overal naartoe.” Maar het lijkt bij die ene vakantie te blijven, want Vacansoleil dreigt failliet te gaan. “Een vriendin appte me gisteren met de vraag of ik het al gezien had”, zegt Carin. Haar hartslag steeg. “Ik dacht, nee dat zal toch niet! Toen we de prijs wonnen grapte ik nog tegen iemand: als ze maar niet failliet gaan. Maar ik had nooit gedacht dat dat echt zou gebeuren.” Het gezin baalt flink. “Zo enthousiast als we toen waren - ik heb toen de hele week lopen stuiteren -, zo hard balen we nu”, zegt Carin. Door de prijs konden ze dit jaar voor het eerst langer op vakantie. “Met een gezin van vijf betaal je al 2500 euro voor een hele week op een camping. Dat spaarden we nu uit, waardoor we voor het eerst twee weken weg konden.” Carin hoopt dat er nog een doorstart komt, maar heeft er een hard hoofd in. Ze heeft nog niets van Vacansoleil gehoord over wat er nu gaat gebeuren met de prijs. “Ik denk ook niet dat het zin heeft om zelf te gaan bellen. Die hebben wel andere dingen aan hun hoofd nu."

"Klanten krijgen op korte termijn te horen wat er gaat gebeuren.”

Halsoverkop nog een vakantie boeken haalt voor het gezin waarschijnlijk niks uit. Voor de mensen die nu hun koffers aan het pakken zijn, is het namelijk nog onduidelijk of hun vakantie door kan gaan. "Op dit moment zijn de bewindvoerders aan het kijken of er een doorstart mogelijk is of dat we failliet gaan", zegt woordvoerder Marcel Paapst. "We hebben hen geïnformeerd over de situatie. Zij krijgen op korte termijn te horen wat er gaat gebeuren." Als Vacansoleil definitief failliet gaat, krijgen die klanten hun geld terug. Ook klanten die ver vooruit hebben geboekt hoeven zich volgens de woordvoerder geen zorgen te maken. Zij krijgen hun geld terug via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ook met die mensen neemt de organisatie contact op.