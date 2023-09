Aanslag met vuurwerk bij huis van agent: politie doet buurtonderzoek

De politie heeft woensdag onderzoek gedaan in de buurt van de Passendalestraat in Breda, na een aanslag met zwaar vuurwerk op een huis in de straat. Door de knal werd een rolluik van het huis vernield. Volgens buurtbewoners woont er een politieman met zijn gezin in het huis.

De politie hoopt met het buurtonderzoek achter meer informatie te komen. Mensen met camerabeelden worden opgeroepen die met de politie te delen.

Het zware vuurwerk werd afgestoken op zondag 17 september rond tien uur 's avonds. Op camerabeelden uit de buurt was na de vuurwerkaanslag te zien hoe rond die tijd een scooter langzaam voorbijreed. Een minuut later kwamen twee jongens vanaf de overkant aanlopen. De eerste legde iets neer, waarna de ander dat aanstak. Tien seconden later volgde een explosie.

Tien dagen voordat de vuurwerkbom afging, waren er ook al mensen in de buurt van het huis. Ze liepen door de achtertuin. Op beelden was te zien hoe één van de jongens iets deed, maar vervolgens gebeurde er niks.

Langer onrustig

Volgens mensen in de buurt was het al langer onrustig in de wijk, veroorzaakt door een groep van zo’n zeven jongens tussen de 15 en 18 jaar.

Zo werden er containers in brand gestoken en werd er een fiets vernield. Voor het huis waar zondagavond zwaar vuurwerk afging, was een paar dagen daarvoor nog een scooter uitgebrand.

Verband onduidelijk

Of de brandstichtingen en vernielingen iets te maken hebben met het opblazen van het rolluik is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of de functie van de man iets te maken heeft met de explosie.

De politie deed ook meteen na de ontploffing onderzoek bij het huis.