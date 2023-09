Hartchirurg Dave wil 's nachts gewoon slapen, dus bedacht hij een machine

Dokter Dave Koolbergen bij zijn Haermonics Pure (Foto: Carlijn Kösters) Een toost op het nieuwe apparaat. Volgende 1/2 Dokter Dave Koolbergen bij zijn Haermonics Pure (Foto: Carlijn Kösters)

Dokter Dave Koolbergen was er wel klaar mee om nachtenlang ‘onnodig’ te opereren. Hij is hartchirurg in Leiden en Amsterdam, waar hij aan de lopende band hartoperaties doet. Soms vier of vijf per dag, met heroperaties in de nacht. “En als je dan de dag erna niet met je kinderen kunt spelen omdat je de hele nacht hebt staan opereren, ga je toch denken of dat niet anders kan.” Nou, je raadt het al, dat kan dus.

“Die operaties voelen nutteloos”, vertelt de dokter. Hij heeft het over de heroperaties die hij uit moet voeren nadat een patiënt een hartoperatie heeft gehad. Als je dan te veel blijft bloeden, moet je torso vaak diezelfde nacht weer worden opengehaald. Je zult begrijpen dat dat niet per se bovenaan het wensenlijstje van je lijf staat. "Je staat dan met bakjes het stolsel uit de romp te scheppen en de wond schoon te maken met water", vertelt de chirurg beeldend. Soms is er dan een hechting losgeschoten, maar heel vaak komt dat doordat je bloed ergens is gaan stollen. "Als je dat dan spoelt met zoutwater, stopt het bloeden het bloeden bij 60 of 70 procent vanzelf." Dat loopt dus als een tiet. "Waarom zou je dat spoelen dan niet al preventief doen?”, dacht Koolbergen. Op dat moment was hij nog een jonge vader, die de dagen na zijn dienst niet met zijn kindjes kon spelen omdat-ie de hele nacht in de operatiekamer had doorgebracht. Hij besloot te gaan werken aan een apparaat waarmee er tijdens het opereren al gelijk zoutwater door het hart heen wordt gepompt. Dat voorkomt stolling en zorgt dat de wond eerder droog is. Kleinere kans op nabloeding, kleinere kans op opnieuw een operatie. Dokter blij, patiënt blij.

"Nu hoeven verpleegkundigen niet meer om het kwartier op hun knieën te kijken hoeveel bloedverlies er is."