John wordt live op tv aan z'n hart geopereerd, daarna slaat het noodlot toe

De hele wereld kon een jaar geleden live meekijken bij de openhartoperatie van John Pereira uit Eindhoven. Op zijn 71e verjaardag ging hij onder het mes en het was allemaal te volgen op televisie en internet. De operatie ging goed, maar daarna had hij pech: hij viel van de trap en kreeg een hersenbloeding. Omroep Brabant zocht hem een jaar na zijn operatie op.

"God neemt alleen goede mensen. Gelukkig ben ik een varken", antwoordt hij met een lach op de vraag hoe het komt dat hij nog leeft. "Een positieve instelling is nodig. Een tijdje terug kon ik nauwelijks lopen en nu loop ik zonder rollator", zegt hij stralend.

April vorig jaar kreeg John ademhalingsproblemen. Na een bezoek aan de arts werd vocht achter de longen geconstateerd. Dit was op te lossen, maar het advies was om de cardioloog te laten kijken naar wat de oorzaak kon zijn. Wat bleek: een belangrijke ader was vernauwd. De krasse zeventiger moest onder het mes in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.