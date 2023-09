PSV blijft foutloos in Eredivisie na zege op Go Ahead Eagles

PSV heeft voor de zesde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. Ook in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werden vrij eenvoudig de drie punten gepakt. Toch valt er nog een voorlopige kanttekening te plaatsen bij de ongeslagen status van de Eindhovenaren. Het ontbrak tot nu toe aan weerstand.

PSV had het in de eerste helft lastig tegen een stug Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer stond compact en daar had de koploper van de Eredivisie het in de openingsfase moeilijk mee. Toch kwam het na een kwart wedstrijd op voorsprong. Jordan Teze gaf voor op Luuk de Jong die binnenkopte. Specialiteit van het huis. De thuisploeg bleef slordig en zal in de tweede helft ongetwijfeld een donderspeech hebben gehad van Peter Bosz, die het in aanloop naar deze wedstrijd nog een topper noemde. De trainer kon allesbehalve tevreden zijn. Wedstrijdje assists

In de tweede helft liet PSV vanaf het begin een ander gezicht zien. Het gooide dan snel de wedstrijd op slot. Guus Til en weer De Jong waren trefzeker voor de Eindhovenaren. Het meest opvallende aan de twee treffers waren de spelers die de assists gaven. Bij de drie goals waren het de vleugelverdedigers die de assist gaven. Teze gaf de voorzet op De Jong bij de 1-0 en de 3-0. Patrick van Aanholt deed dat vanaf de linkerkant als aangever voor Til. Onderling hielden ze een wedstrijdje wie de meeste assists zou geven. De winnaar werd Teze want 3-0 was ook de eindstand.

