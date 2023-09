Kenneth en zijn vader mishandeld na avondje uit: ‘Bloed kwam uit zijn oren’

Wat begon als een gezellige avond uit in Breda eindigde maandagnacht voor Kenneth (32) en zijn vader Mark (57) in een nachtmerrie. Op weg naar huis werden ze mishandeld door een man, die even daarvoor door Kenneths vader in een pizzeria was aangesproken op zijn gedrag. Kenneth's vader kreeg een vuist op zijn slaap en ligt sindsdien in het ziekenhuis. "Ik moet nog maar hopen dat hij uit het ziekenhuis komt zoals hij was", vertelt Kenneth aangeslagen.

Kenneth had flink gedronken en weet nog dat hij en z'n vader richting de Singel liepen. Hij herinnert zich dat de man dezelfde richting in liep. "We zijn voor mijn gevoel gemoedelijk naar de Singel gelopen."

"Ik zie nog heel duidelijk voor me dat die man door het raam naar binnen stond te kijken, geen idee of hij toen een plannetje aan het smeden was", zegt Kenneth. Even later liepen ook hij en zijn vader naar buiten.

Kenneth en zijn vader gingen maandag een hapje eten in de stad en dronken daarna wat biertjes in de kroeg. Rond een uur of een gingen ze nog even langs een pizzeria. Volgens Kenneth viel een man twee meisjes lastig, waarop zijn vader de man aansprak. Ook de eigenaar van de zaak zou zich aan de man hebben geërgerd en besloot hem de deur te wijzen.

De man rende na de laffe daad meteen weg. Kenneth bleef beduusd achter met zijn zwaargewonde vader. "Ik was in shock en het enige wat ik kon bedenken was dat ik 112 moest bellen", zegt Kenneth. De politie was er binnen een paar minuten, maar van de dader was geen enkel spoor meer te bekennen.

Of er onderweg nog woorden zijn gevallen, weet Kenneth niet meer. Het enige wat hij zich wel herinnert, is dat zijn vader door de man vol tegen zijn slaap geslagen werd op de Nieuwe Boschstraat. "Hij sloeg zó hard, dat mijn vader op de grond viel en er bloed uit zijn oren liep. Ik zelf kreeg een harde klap op mijn achterhoofd", zegt Kenneth.

De vader van Kenneth werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu al een paar dagen ligt. Hij is bij kennis. "Als de verpleging vraagt wat hij wil eten reageert hij wel. Maar op andere dingen die ik zeg, reageert hij glazig. Echt een gesprek voeren gaat niet."

Zijn kaak is gebroken en er zit bloed bij de hersenen. "We moeten afwachten of dat uit zichzelf wegtrekt en of daar blijvende hersenschade bij is." Kenneth maakt zich dan ook veel zorgen. "Ik moet nog maar hopen dat mijn vader het ziekenhuis uit komt zoals hij was."

Kenneth heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij is nog steeds angstig en denkt veel aan die bewuste nacht. "Mijn vader stelde maandagavond nog voor om eten te bestellen. Maar ik stelde voor om de stad in te gaan. Dat zijn dingen waar je nu aan terugdenkt. Maar ja, je weet van tevoren niet dat het zo loopt."

De politie bevestigt het verhaal en is een onderzoek gestart naar de mishandeling. Ze heeft buurtonderzoek gedaan en is op zoek naar camerabeelden waarop mogelijk te zien is wat er is gebeurd. Ze roept mensen op om zich te melden als ze iets gezien hebben of als er iemand camerabeelden heeft.

Kenneth en zijn vader willen niet met achternaam genoemd worden, hun namen zijn bij de redactie wel bekend.