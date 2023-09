Luuk de Jong is Eredivisie-topscorer van de eeuw: 'Het is een fenomeen'

Luuk de Jong is de Eredivisie-topscorer van de eeuw. De spits van PSV scoorde woensdagavond twee keer, waarmee hij oud-Ajacied Klaas-Jan Huntelaar voorbij gaat, die tot nu toe recordhouder was. De Jong heeft nu 155 doelpunten in de Eredivisie op zijn naam staan. Na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was er dan niks dan lof voor zijn prestatie.

Met de specialiteit van het huis noteerde hij tegen Go Ahead Eagles twee treffers. De spits kopte tot twee keer toe raak en maakte zo zijn vijfde en zesde treffer van het seizoen. Maar over deze gehele eeuw gezien waren het zijn 154e en 155e treffer.

Zijn trainer Peter Bosz kon dan ook alleen maar lovend zijn over zijn aanvoerder. "Het is een fenomeen. Hij kan ballen kaatsen, vasthouden. Maar ook in het afjagen is hij erg belangrijk. De Jong kan veel meer dan alleen koppen, dat maakt hem zo goed. Hij is de man in vorm."

Toch blijft het koppen van De Jong een ongekend wapen. Je kunt je zelfs afvragen of hij wel te verdedigen is. Woensdagavond maakte hij in het shirt van PSV al zijn 50e en 51e doelpunt met het hoofd.