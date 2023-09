Loods compleet verwoest door brand in een composthoop

Een opslagloods met compost in Moerdijk is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen en compleet verwoest. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De geur van brandend compost zorgde voor veel stankoverlast. Ook kwam er veel rook vrij. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

De brand in de loods aan de Middenweg in Moerdijk werd rond half een gemeld. Het gaat om een loods van 60 bij 25 meter. In totaal stond 25 kuub compost in brand.

De brand bleek al snel uitslaand. De vlammen sloegen aan de zijkant en aan de bovenkant uit het pand. Om kwart voor vier heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. De loods raakte flink beschadigd en wordt als verloren beschouwd. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur over zou slaan.

De brandweer is donderdagochtend vroeg bezig om de compost uit de loods te halen. "Dan wordt het uit elkaar gehaald en geblust. Anders blijft het broeien en kan het vuur opnieuw oplaaien", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Stankoverlast

In de omgeving van de brand zijn geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen gemeten. Volgens de woordvoerder is er dan ook geen gevaar voor omwonenden.

Afgelopen nacht is er een tijd flinke stankoverlast geweest in met name Moerdijk-dorp en Camping Waterweelde. Ook in de provincie Zuid-Holland (richting Dordrecht) werd de stank geroken.

De brandweer kwam met vier tankautospuiten, vier hoogwerkers en een speciaal voertuig voor industriële branden naar de brand. Ook was er een groot watertransport aanwezig, daarmee kon de brandweer snel een grote hoeveelheid water bij de loods brengen.