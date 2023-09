Charlotte heeft een tatoeage van Guus Meeuwis maar ze is geen fan

1/2 Guus Meeuwis is vereeuwigd op de arm van Charlotte, maar ze is geen fan (foto:privécollectie)

Charlotte (21) heeft een portret van Guus Meeuwis op haar bovenarm laten tatoeëren. Ze is zelf geen fan van de Brabantse zanger maar het doet haar denken aan haar vader, die trouwens ook geen fan is van Guus.

Het is een herinnering aan een mooie tijd, vindt ze. "Als mijn vader Guus op had staan thuis, zorgde dat voor een gezellige sfeer. Daar werd ik vrolijk van. Dat gevoel en die sfeer, dat wilde ik voor altijd vastleggen." En haar vader, die vindt het een mooie tattoo. "Hij vond het wel grappig dat ik deze tatoeage heb laten zetten, zeker met mijn uitleg erbij", vertelt Charlotte.

Op de vraag waarom ze niet gewoon een tattoo van haar vader heeft laten zetten, komt vrij snel antwoord. "Guus is weer knapper dan mijn vader", grinnikt ze. "Ze hebben vooral dezelfde bril en zijn bijna even oud."

Zelf heeft Charlotte 130 tatoeages. "Op mijn 14e zette ik mijn eerste. Ik wilde dat echt heel graag. Mijn ouders waren er niet heel blij mee, maar waren er wel bij toen hij gezet werd. Ondertussen zijn het er 130." Ze is niet bang dat ze er ooit spijt van krijgt. "Ik zie de tekeningen als een tijdlijn van mijn leven. Ze horen voor altijd bij mij. Op het moment dat ik ze liet plaatsen paste die tatoeage in mijn leven. Het staat ergens voor. En daarnaast vind ik het kunst."

Charlotte heeft heel wat tatoeages gezien in haar leven omdat ze die zelf zet, in een tatoeëerstudio in Almere. Maar een ander portret van Guus heeft ze nog nooit voorbij zien komen. "Voor zover ik weet, ben ik de enige met een Guus-tatoeage. Al zijn er wel mensen die teksten uit zijn liedjes hebben laten tatoeëren."

Een collega van Charlotte heeft haar Guus-tattoo gezet. "Hij maakt prachtige portretten, dus de keuze voor een portret van Guus was snel gemaakt."

Guus weet zelf niet dat hij vereeuwigd is op de arm van Charlotte. "Ik heb hem ooit een foto gestuurd via Instagram, maar daar heeft hij niet op gereageerd. Ik ben ook een keer naar zijn concert geweest, maar kan me niet voorstellen dat hij in die menigte mijn bovenarm heeft gezien."

Ondanks de 130 tatoeages heeft Charlotte nog genoeg plek over voor nieuwe kunst op haar lichaam. "Een prominente plek zou in mijn gezicht zijn. Daar staat al een klein hartje, maar ik sluit niet uit dat daar ooit iets bijkomt." De kans dat ze ooit nog een Brabander laat vereeuwigen, acht ze klein. "Maar je weet nooit hoe het leven loopt."