Winkelwagen voor blikjes en flesjes slaat aan: 'Maak er iemand blij mee'

Te veel mensen gooien hun statiegeldflessen en -blikjes weg. Dat vindt ook Dieuwertje Vorstenbosch (31) uit Tilburg. Zij zette in Tilburg een winkelwagen neer waar iedereen zijn statiegeld in kon gooien. Dat bleek een doorslaand succes want binnen no-time zat de kar vol. Ze kreeg veel enthousiaste reacties en wil nu proberen haar idee verder te verspreiden.

Dieuwertje ergerde zich vreselijk aan al het statiegeld dat gewoon werd weggegooid en niet werd ingeleverd bij bijvoorbeeld de supermarkt. Haar vriend heeft een atelier in een gebouw aan de Jules de Beerstraat op industrieterrein Kraaiven. Daar zag ze veel blikjes en flesjes gewoon in de prullenbak belanden. In het gebouw zitten meerdere ateliers en de mensen die daar aan het werk zijn kunnen die blikjes nergens kwijt.

"Die blikjes lekken in je tas en dan snap ik dat de mensen het weggooien."

"Die blikjes zijn ook rottig om te bewaren", beseft Dieuwertje. "Ze lekken in je tas en dan snap ik dat de mensen het weggooien. Maar het is dan wel weggegooid geld en de blikjes en flesjes worden niet op de juiste manier gerecycled." Per toeval stond bij het gebouw een winkelwagen. Die zette ze binnen en ze schreef op een stuk karton dat mensen hier hun statiegeldflessen en -blikjes in konden leveren. "Al heel snel vulde de kar zich met lege blikjes en flesjes. Er zit in het gebouw ook een dansstudio, dat kun je zien aan het aantal waterflesjes."

"Hopelijk kan iedereen in het gebouw er van meeprofiteren."

Inmiddels is de kar ook een keer leeggemaakt, alleen weet Dieuwertje nog niet door wie. "Het moet iemand uit het gebouw zijn geweest. Ik hoop dat diegene bewust met de opbrengst is omgegaan. Het mooist zou zijn als iedereen in het gebouw ervan kan meeprofiteren." Toevallig loopt even later de bewuste jongen het pand in die de kar al heeft geleegd. "Ik heb hem meegenomen en heb er wat boodschappen van gedaan. Zo'n kar levert al gauw 5 euro op", zegt Corné. Ook studente Sophie vindt het een goed idee. "Ik breng mijn flesjes meestal zelf terug naar de winkel, want dat levert toch weer wat geld op. Maar als ik hier die kar zie staan gun ik het een ander ook wel."

"We moeten er met z’n allen iets aan doen."

Dat uitgerekend Dieuwertje met dit idee kwam is geen verrassing. Ze werkt als social future designer en gebruikt daarbij haar creativiteit om een betere maatschappij te ontwerpen. Als klimaatburgemeester van Tilburg probeert ze een voorbeeld te zijn voor de buurt om bewuster te leven, minder te vervuilen en energie te basparen. Ze wil tijdens de Nationale Klimaatweek eind oktober proberen haar idee verder te verspreiden. Rond sommige prullenbakken hangen namelijk wel al beugels waar je flesjes achter kunt laten, maar die vindt ze wat klein. "In zo'n kar ligt in een mum van tijd superveel, dus het zou goed zijn om dit soort karren op meer plekken neer te zetten." Dat moet volgens Dieuwertje dan wel een professioneler ontwerp zijn. "Misschien dat een grote supermarktketen of frisdrankproducent ook wel mee wil helpen. We moeten er met z'n allen iets aan doen."