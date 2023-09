Arianne's broer John overleed aan corona, waar hij niet in geloofde

Arianne de Jong en haar broer John konden altijd prima met elkaar overweg. Maar corona dreef hen uiteen. John geloofde niet in corona, zijn zus wel. Hij liet zich niet vaccineren en overleed na een besmetting. Dit is een van de 44 verhalen die wordt verteld bij de reizende expositie 'Nationaal stilstaan bij corona' , die start in het provinciehuis in Den Bosch.

Boos, verdrietig, maar ook trots. Arianne heeft na het overlijden van haar broer John alle fases wel gehad. "John was oneerbiedig gezegd een wappie. Hij wantrouwde alles en iedereen. In het begin zei hij nog dat corona wel bestond, maar dat de overheid het aantal patiënten op de intensive care en het aantal doden overdreef. Later geloofde hij helemaal niet meer dat corona bestond", vertelt Arianne terwijl ze in het provinciehuis naar een grote foto van haar broer kijkt. Zij maakte die foto zelf. Broer John zit achter het stuur van zijn auto, een oldtimer. "Een Lincoln Continental, zo'n enorme auto waar je erg mee opvalt. Het was voor corona. Ik zat niet lekker in mijn vel. Opeens stond hij voor de deur om me op te halen."

"Hij kreeg altijd een glimlach op mijn gezicht"

Ze ging tegen haar zin mee. Samen gingen ze cruisen in de indrukwekkende auto. "Alle mensen zwaaiden en ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. Dat kreeg hij altijd voor elkaar", vertelt Arianne als ze met liefde aan haar broer terugdenkt. Want liefde is wat nu, twee jaar na corona, vooral resteert. "Tijdens corona groeiden we uit elkaar. John werd steeds extremer. Hij liet zich niet vaccineren. Hij was enorm boos op mij omdat ik zijn manier van denken niet begreep. Hij noemde mij dom, dat deed echt pijn." Op het werk van John hadden zes collega's corona. Zijn baas wilde dat hij zich liet testen. Een test werd hem toegestuurd en toen hij die eenmaal na aandringen uitvoerde, bleek het raak. "Het is maar een griepje, zei hij. Een paar dagen later vertelde hij dat het tegenviel. Hij was heel ziek. Twee dagen daarna was hij dood", zegt Arianne en ze wordt opnieuw emotioneel. "Ik kon boos op hem zijn, maar hij was een geweldige jongen met ontzettend veel humor. Toen ik een keer in het ziekenhuis lag, bracht hij me eens een halfwarme frikandel van mijn lievelingssnackbar. Hij was mijn grote broer. Het is klote dat hij weg is."

"Dit zijn 44 unieke verhalen."