Grote politieactie: 4 mensen opgepakt en onderdelen voor drugslab gevonden

Grote politieactie in Cuijk, meerdere mensen opgepakt

In Cuijk zijn donderdagmiddag vier mensen opgepakt. De politie heeft in een vrachtwagen onderdelen gevonden die vermoedelijk waren bedoeld om een drugslab op te zetten. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Een auto en de vrachtwagen zijn in beslag genomen.

Rond half drie was er veel politie op de been rondom een vrachtwagen met een Duits kenteken, die in de Kaneelstraat stond. "We kregen lucht van die vrachtwagen en zijn daar een onderzoek gestart", laat een woordvoerder weten. In die vrachtwagen werden de onderdelen voor een mogelijk drugslab gevonden. De verdachten werden in de Kaneelstraat, buurt van de vrachtwagen opgepakt. Een van hen sprong van een plat dak af en rende naar de Maasboulevard. De politie kon hem daar aanhouden. Veel politie

Er was heel veel politie in het dorp. Boven het dorp cirkelde een half uur lang een politiehelikopter. Een winkelier aan de Kaneelstraat zag dat er meerdere mensen werden opgepakt. "Opeens stond het hier vol politie", zei de medewerker.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: SK-Media/SQ Vision.