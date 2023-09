Druk op Spoedeisende Hulp door festivaldrugs: 'Soms zelfs sterfgevallen'

Drank en drugs op festivals, het wordt steeds normaler. Tot afgrijzen van de Spoedeisende Hulp van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. “Hier overlijden jonge mensen, wat niet was gebeurd als ze niet zo’n pilletje hadden genomen.”

Het gaat om jongeren in de leeftijd van vijftien tot twintig jaar. Vaak gaat het drugsgebruik gepaard met alcoholgebruik of een combinatie van middelen. "Jonge mensen komen hier soms met 42 graden koorts binnen en zijn volledig oververhit ."

Hoewel ze geen exacte cijfers hebben, weten ze bij het ETZ toch wanneer het festivalseizoen is. “We lopen continu achter de feiten aan en hebben een veel grotere toeloop van jongeren die drugs hebben gebruikt. Zeker op dagen met mooi weer, hebben we meer slachtoffers", zegt Liesbeth de Vos, spoedeisende hulp arts.

Veel jongeren vinden dat drugsgebruik tijdens festivals heel normaal is. “Moet kunnen”, zegt Damian van 16 over het gebruik van bijvoorbeeld een pilletje. Hij zegt het gebruik van drugs veel te zien. “Op festivals is het overal. Ik heb ook weleens mensen zien flauwvallen, of die knock-out gingen.”

Een ander zegt zelf niet te gebruiken, maar van vrienden wel veel verhalen over drugs te horen. “Je ziet het gewoon om je heen, al die grote pupillen. Ook dat het misgaat, vooral als iemand iets voor het eerst gebruikt. Ik vind het niks, maar iedereen moet het zelf weten."

Voor de Spoedeisende Hulp van het EZT is de impact enorm. Want niet alleen tijdens festivals, ook in de weekenden wordt tijdens het uitgaan drugsgebruik steeds normaler. “Wat we echt merken is dat we ieder weekend de beveiliging moeten opvoeren. We hebben te maken met mensen met drugsgebruik die soms lastig of agressief zijn”, legt De Vos uit.