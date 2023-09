112-nieuws: drugsdumping in woonwijk • fietser aangereden door auto

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.07 Fietser aangereden Een fietser is vanmorgen aangereden door een auto aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. De fietser reed op een fietspad, een automobilist wilde een inrit opdraaien en raakte daarbij de fietser. De fietser is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde bij de paardenstal van Jan Tops, een bekende springruiter en ondernemer in de paardensport. Foto: Rico Vogels / SQ Vision Foto: Rico Vogels / SQ Vision

06.54 Veegwagen met pech Op de A29 richting Bergen op Zoom staat een veegwagen met pech bij de Haringvlietbrug. Een rijstrook is afgesloten en het verkeer heeft tien minuten vertraging. Dat meldt de ANWB.

05.44 Trailer met boot gestolen Op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Dommelen is een boot gestolen. De boot stond op een trailer en is het afgelopen weekend meegenomen van de parkeerplaats bij winkelcentrum De Belleman. Dat meldt de eigenaar aan website Valkenswaard24. Foto: www.valkenswaard24.nl

02.44 Drugsdumping in woonwijk In de Anemoonstraat in Oosterhout heeft de politie vannacht een illegale drugsdumping gevonden. De spullen liggen midden in een woonwijk. De politie zoekt getuigen.

20.29 Scooterrijder schrikt van wielrenners Een meisje is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk. Ze reed op een scooter op de Koolmees in Mierlo toen ze van twee wielrenners schrok en van de scooter viel. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wielrenners zijn ongedeerd. Foto: Dave Hendriks / SQ Vision