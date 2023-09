112-nieuws: kinderen stelen telefoon • scootmobieler gewond na botsing

17.32

Een vrouw is vanmiddag rond kwart over een mishandeld in het Henri Dunantpark in Eindhoven. Ze heeft aan de politie verteld dat ze door een man hard in haar gezicht is geslagen. Ze heeft volgens de politie verwondingen in haar gezicht. De politie heeft een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.