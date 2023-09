Veebedrijf getroffen door blauwtongvirus: vooral schapen zijn kwetsbaar

Het blauwtongvirus is in onze provincie opgedoken. Een veebedrijf in Almkerk is hierdoor getroffen. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat en hoeveel dieren ziek zijn geworden. De kans bestaat dat de dieren eraan overlijden. Mensen kunnen niet besmet raken. Het virus wordt overgebracht door de knut, een kleine mug. “Vooral schapenhouders maken zich terecht grote zorgen.”

Almkerk is de eerste plaats in Brabant waar het virus is ontdekt. Begin deze maand sloeg de knut toe op enkele andere schapenbedrijven in Utrecht en Noord-Holland. Sindsdien zijn dieren op ruim vierhonderd veehouderijen elders in het land gestoken door die mug, die vijftien jaar geleden voor het laatst in ons land toesloeg.

Jeannette van de Ven van boerenorganisatie LTO: "Het was te verwachten dat ook Brabant aan de beurt zou komen. Het zat eraan te komen, gezien het tempo waarin het virus zich verspreidt. Het is wel heel vervelend voor de boer die hiermee te maken heeft." Van de Ven komt uit Oirschot en houdt zich bij LTO bezig met de gezondheid van dieren. "Ik hoorde eind van de middag dat er ook in Brabant een besmetting was gemeld, waar precies was me nog niet bekend.”

Als een dier besmet is, eet het slecht, wordt het hangerig en sloom en verstijft het soms. Ze kunnen ook blaren of een blauwe tong krijgen. "Al komt dat laatste verschijnsel niet vaak voor", zegt Van de Ven.

Ze zegt in nauw contact te staan met de leden, bestuurders en bijvoorbeeld dierenartsenpraktijken. "Helaas krijgen we veel meldingen binnen over hoge sterfte onder getroffen schapen. Vooral schapenhouders maken zich grote zorgen, maar we krijgen ook steeds meer meldingen over rundvee met ernstige ziekteverschijnselen", vertelt Van de Ven.