Varkenshouder Cas (21) baalt dat de provincie vasthoudt aan luchtwassers

Varkenshouder Cas van Zutphen (21) in Zijtaart zat vrijdag vol spanning achter zijn computer om het debat in de Provinciale Staten over de luchtwassers te volgen. Van tevoren stuurde hij alle fracties een brief. Een smeekbede misschien. Ondanks alles houdt de provincie vast aan de deadline van 1 juli 2024 voor varkenshouders om een luchtwasser te plaatsen. Daarvoor moet vóór 1 oktober een vergunning zijn aangevraagd, ook al werkt die luchtwasser niet goed. Cas had meer van het debat verwacht. Of misschien gehoopt.

Hoewel de Universiteit van Wageningen inmiddels heeft aangetoond dat de luchtwassers onvoldoende effect hebben, houdt de provincie toch vast aan de eigen planning. Wie de vergunning op tijd aanvraagt, wordt behandeld alsof de luchtwasser wel goed werkt. Daarna gaan weer nieuwe regels gelden.

"Recente beleidsmaatregelen brengen onze toekomst in gevaar."

Samen met zijn vader heeft Cas een zeugenhouderij met 540 zeugen in Zijtaart. Hij wil het bedrijf graag overnemen. De vierde generatie. Maar hij is vooral boos en verdrietig, omdat hij die toekomst niet ziet. "Recente beleidsmaatregelen brengen onze toekomst in gevaar." Cas is geen boer die 'geen zin heeft' in maatregelen. Of alles maar te veel gedoe vindt. In 2009 bouwde het gezin een stal met stro en natuurlijke ventilatie. Goed voor het dierenwelzijn. Maar nu moet het anders. In 2024 moet er een luchtwasser op de stal. Een luchtwasser zuigt de lucht uit de stal aan, maakt die schoon en voert de lucht daarna terug naar de stal. "Zo doe je alle voordelen van deze stal teniet. Het is slecht voor het welzijn van de dieren", zegt Cas. Om de luchtwasser zijn werk te kunnen laten doen moet de stal potdicht gemaakt worden. Weg natuurlijke ventilatie dus. "En er zijn ook nog eens flinke kosten aan verbonden die je niet kan terugverdienen."

"Het voelt alsof ik wordt gestraft."

Slechts een klein percentage van de varkenshouderijen in Brabant gebruikt een strostal zoals die van Cas. Het is een systeem dat zowel goed is voor dierenwelzijn als voor het milieu. "Het is precies wat de provincie wil, zo met je bedrijf omgaan. Maar nu voelt het alsof ik word gestraft voor de duurzame beslissingen die we in het verleden hebben genomen." Want de provincie houdt dus vast aan de deadline van juli 2024 voor die luchtwasser. Dat, terwijl nog niet duidelijk is hoeveel de uitstoot door de luchtwasser daadwerkelijk gaat verminderen. Uit een rapport van de Universiteit van Wageningen bleek deze zomer dat ook de luchtwassers niet doen wat ze beloven.

"Je moet de vergunning wél alvast aanvragen."

Om die reden geeft de provincie voorlopig geen vergunningen meer af. Pas als duidelijk is wat het systeem daadwerkelijk doet en hoe dat juridisch moet worden vastgelegd, krijg je groen licht voor de plaatsing. "Maar je moet de vergunning wél alvast aanvragen en daar flink voor betalen", reageert Cas. Hij wil graag meedenken, maar geen luchtwasser. Maar als hij deze niet aanvraagt en plaatst, is hij volgens de provincie in overtreding. Mochten mensen een handhavingsverzoek indienen, dan zal de provincie die opvolgen.

"Ik ben toegewijd aan mijn toekomst in deze sector."