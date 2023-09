Inbrekers schrikken van doodskist in woonkamer en gaan ervandoor

Drie mannen hebben op 14 juli ingebroken in een huis in Cuijk waar op dat moment een overleden bewoner lag opgebaard. De man was onlangs overleden en zou op de dag van de inbraak worden begraven. Op camerabeelden van het huis aan de Robijnlaan is te horen dat een van de daders verbaasd reageert als hij de doodskist ziet, die in een kamer staat. De gemaskerde daders gaan er daarna snel vandoor, zo meldt De Gelderlander.

Op beelden van een camera bij de voordeurbel is te zien dat rond twee uur 's nachts een auto de Robijnlaan in rijdt, daarna keert en bij het huis stopt. Drie gemaskerde mannen stappen uit en forceren met geweld de voordeur. Op de camerabeelden is ook te horen dat een van de daders verbaasd reageert bij de aanblik van de doodskist, die in een kamer stond.

De weduwe en haar zoon en kleinzoon die in het huis liggen te slapen, worden wakker van het kabaal. Plotseling staan ze oog-in-oog met de inbrekers. Door hun geschreeuw schrikken de mannen, zo vertelt de vrouw in de krant. Zonder buit rennen de daders het huis uit, naar de geparkeerde auto. Met die wagen rijden ze weg in de richting van de Sportlaan.

De politie, die het artikel in De Gelderlander nog niet wil bevestigen, meldt wel dat de drie mannen nog spoorloos zijn. Ze zoekt dan ook contact met mensen die meer weten en die ze nog niet heeft gesproken. Zo wil ze graag weten wat voor model of merk de auto is en of getuigen de wagen hebben zien wegrijden.

Opsporing Verzocht staat dinsdag stil bij de bizarre inbraak. Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, besteedt hieraan aandacht op maandag 9 oktober.