Martijn ging van nertsen naar campers: 'Er moet weer brood op de plank'

De vader van Martijn van den Boogaard uit Beek en Donk begon in de jaren tachtig met zijn nertsenhouderij. In 2020 kwam een abrupt einde aan het familiebedrijf toen het werd geruimd na een besmetting met corona. Martijn is opnieuw begonnen en uit de as van de nertsenhouderij is een moderne, luxe camperstalling verrezen. “Ik ben nu op zondag vrij, dat was wel even wennen.”

Daar kwam een einde aan toen zijn dieren in 2020 ziek werden. “Op een dag gingen er tien dieren dood, veel te veel. We lieten de dierenarts komen. Die zag bij een autopsie rode longen. Het bleek corona te zijn.” Martijn was zich al aan het voorbereiden op het einde van het bedrijf. In 2024 moesten de nertsenhouders in Nederland ermee ophouden. Door corona werd dat drie jaar vervroegd.

Martijn had eigenlijk niets met nertsen toen hij in 2005 het bedrijf plotseling moest overnemen na het overlijden van zijn vader. Maar hij kreeg er toch veel plezier in. “Het verzorgen van dieren is ontzettend leuk, dat begrijpen mensen niet altijd. We werkten met de beste nertsen. Het niveau ging elk jaar een stukje omhoog. Er zat 35 jaar werk in.”

Het bedrijf van Martijn werd geruimd. “Die lege stallen waren erg confronterend. We gingen meteen werken aan een nieuw plan om er een caravan- en camperstalling van te maken. Dat hadden we gezien bij collega's." Hij had het geluk dat hij voor corona al het dak van een nieuwe stal had neergezet. Daar konden vrij eenvoudig de caravans en campers komen te staan. “Het was een makkelijke overgang om te maken en er is veel vraag naar stalling.” Er kwamen een grote ruimte voor caravans en luxe privéboxen voor campers.

Maar het zou jaren duren om de agrarische bestemming van het bedrijf te veranderen. "Wij hebben een versnelde manier gedaan met een tijdelijke vergunning, dat betekent een ontheffing voor een periode van tien jaar. Mijn bedrijf heeft dus nog steeds een agrarische bestemming. Die hoop ik nu de komende jaren te kunnen veranderen.” Daar zit dus wel een risico, maar Martijn heeft er vertrouwen in dat het goedkomt.

Martijn zegt dat hij erg veel geluk heeft gehad met de gemeente Laarbeek. “Ze begreep het gewoon. We moeten verplicht stoppen van de overheid en dan is het wel zo fair dat je de mogelijkheid krijgt om een nieuwe activiteit op te starten op dezelfde plek. Ik kon snel aan de gang, want er moet weer brood op de plank komen.”