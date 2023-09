Peter Gillis eist 1,7 miljoen van Nicol omdat zij negatief over hem sprak

Vakantieparkmiljonair Peter Gillis wil dat zijn ex Nicol Kremers hem bijna 1,7 miljoen euro betaalt. Hij vindt dat ze na hun breuk in meerdere interviews negatief over hem heeft gesproken. Volgens Gillis hadden de twee in een overeenkomst vastgelegd dat ze dat niet mocht doen.

Ze moet het geld binnen drie dagen betalen, zo meldt het AD.

Kremers heeft volgens Gillis veertien interviews gegeven waarin ze de fout in gaat. Per overtreding rekent hij 10.000 euro, en dat vermeerdert hij met een bedrag voor het aantal dagen dat de overtreding volgens hem heeft ‘voortgeduurd’. Als zijn ex niet betaalt, stapt hij naar de rechter.

Kremers stelt in de interviews dat haar ex haar met regelmaat mishandeld heeft, iets waar Justitie nu onderzoek naar doet.

Niet betalen

Het management van Kremers laat via het AD weten dat er wel een overeenkomst getekend is waar de afspraken in staan, maar dat ze niet gaan betalen. Het contract zou pas recentelijk verstuurd zijn ondanks meerdere verzoeken om het eerder te versturen.

"Dus Nicol kon ook moeilijk precies weten wat ze wel of niet mocht vertellen. De interviews die hij aanhaalt, gaan ook eigenlijk allemaal over de mishandelingen”, aldus het management in de krant.

Advocaat Sébas Diekstra, die Kremers bijstaat, in de zaken rondom de mishandelingen, laat via sms aan Omroep Brabant weten: "Het lijkt er sterk op dat hiermee gepoogd wordt om Kremers de mond te snoeren over de mishandeling en de andere strafbare feiten waarvan aangifte door haar is gedaan."

