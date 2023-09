Nick gaat vloeitjes halen en steekt Hasan dood: 2 jaar en jeugd-tbs

De 18-jarige Nick B. uit Bladel heeft op oudjaarsdag vorig jaar zijn even oude dorpsgenoot Ali Hasan doodgestoken toen ze elkaar tegenkwamen in het centrum van het dorp. Ze hadden al jarenlang ruzie. De rechtbank in Den Bosch gaf Nick vrijdag twee jaar jeugddetentie. Ook moet Nick intensief behandeld worden aan zijn gedragsstoornis via een PIJ-maatregel, ofwel jeugd-tbs.

De 18-jarige Nick ging op de middag van oudjaarsdag naar het centrum van Bladel om vloeitjes te halen en kwam daar Ali Hassan tegen met wie hij al jaren ruzie had. Ze raakten, ondanks een contactverbod inclusief enkelband, toch in gesprek, maar dit liep al snel uit op ruzie. Nick trok zijn mes en stak het slachtoffer in zijn borst en buik. Hasan wist nog weg te rennen, maar zakte iets verderop in elkaar en overleed ter plekke. Nick bekende dat hij heeft gestoken. Dat was ook moeilijk te ontkennen, omdat de steekpartij dankzij een beveiligingscamera is vastgelegd. Volgens zijn advocaat deed Nick dit uit noodweer. Hasan zou Nick hebben getreiterd en uitgedaagd en bleef de confrontatie zoeken, terwijl Nick hem meerdere keren vroeg om weg te gaan. Geen noodweer

Op het moment dat Hasan naar zijn broeksband greep, dacht Nick dat hij een vuurwapen zou pakken om te schieten. In 2021 was dit ook al gebeurd en bedreigden en mishandelden beide jongens elkaar over en weer. Maar de rechtbank veegde het beroep op noodweer van tafel. Het was juist Nick die als eerste doodsbedreigingen uitte en een groot duikersmes trok. Hasan dreigde pas Nick neer te schieten, nadat die het mes trok. Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens een psychiater en een psycholoog heeft Nick een gedragsstoornis en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom beschouwt de rechtbank hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Ook neemt de rechtbank het advies van de deskundigen over om het jeugdstrafrecht toe te passen, omdat Nick zich nog niet goed heeft ontwikkeld. De rechtbank vindt het daarom van belang dat er snel wordt ingegrepen om zijn persoonlijkheid nog positief bij te kunnen sturen. Die behandeling, in de vorm van een PIJ-maatregel (of jeugd-tbs), kan meteen beginnen. Nick kreeg niet alleen de maximale jeugddetentie en de PIJ-maatregel opgelegd: hij moet ook ruim 90.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Hasan.