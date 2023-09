Rode cijfers dreigen voor veel gemeenten, maar ze laten het gewoon gebeuren

De laatste jaren schreef de gemeente Helmond net zoals veel andere gemeentes altijd zwarte cijfers op de begroting. Maar de komende jaren gaat daar verandering in komen denkt wethouder Financien Martijn de Kort. In het begrotingsjaar 2026 en 2027 gaat Helmond in de min. Het gaat om 7,5 miljoen euro. Helmond is zeker niet de enige Brabantse gemeente blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

De cijfers liegen er niet om: Helmond: tekort van 7,5 miljoen

Eindhoven: tekort van 5 miljoen

Den Bosch: tekort van 800.000 euro

Ook Moerdijk gaat in de min De duikeling wordt veroorzaakt door een nieuwe manier van financieren uit het Gemeentefonds. Uit dat fonds krijgen alle gemeenten jaarlijks bijdrages van het Rijk. Maar de komende jaren krijgen de gemeenten minder geld, terwijl ze wel veel taken moeten uitvoeren. Alle Brabantse gemeenten gaan hiermee te maken krijgen. 'Stevige discussie'

De gemeente Helmond is niet van plan om het tekort helemaal weg te gaan bezuinigen. “Ik ga niet overal op bezuinigen, terwijl ik het niet eens ben met deze maatregel”, zegt wethouder De Kort. “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een stevige discussie hierover met het Rijk. De VNG heeft ook de gemeentes opgeroepen: jongens, laat maar zien dat je in de min schiet.” Het tekort bewust niet wegwerken, lijkt dus een soort protest te zijn tegen de nieuwe plannen van het Rijk over de uitkeringen uit het gemeentefonds. Gemeentes willen de tekorten bewust te laten ontstaan door niet bezuinigen en zo een signaal afgeven. “Het is een oprechte min en we laten hem bewust staan”, zegt De Kort. 'Heel anders'

Toch gaat Helmond wel iets bezuinigen: “We verwachten dat het Rijk dit op gaat lossen, maar niet voor de hele 7,5 miljoen euro.” Vandaar dat de gemeente toch 2,6 miljoen aan uitgaven schrapt. De provincie is toezichthouder van de gemeenten als het gaat over de begrotingen. Ook de provincie staat, volgens De Kort, achter deze actie. De wethouder hekelt ook het gebrek aan maatwerk als het gaat om uitkeringen uit het Gemeentefonds. Helmond gaat de komende jaren hard groeien, net als Eindhoven. Er komen veel inwoners en banen bij. “We moeten eerst de kosten hiervoor maken. We gaan er pas aan verdienen als de mensen daadwerkelijk hier wonen. Helmond is dus heel anders dan een andere stad met 95.000 inwoners. Maar we krijgen wel hetzelfde bedrag uit het Gemeentefonds.”