Tijgermug opgedoken in woonwijk: 'We houden onze ramen nu vaker dicht'

De Aziatische tijgermug is opgedoken in een woonwijk in Oudenbosch. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft inwoners van het dorp, die binnen 500 meter van de vindplaats wonen, een waarschuwingsbrief gestuurd. Bewoners reageren nuchter, maar zijn wel alert. "Ik werk nu wel met lange mouwen en lange broek in de tuin", zegt buurtbewoner Jos van Mierlo.

De Aziatische tijgermug werd op 5 september voor het eerst in het dorp ontdekt. Amper een week later is het diertje opnieuw gezien. Daarop sloeg de NVWA alarm. Bewoners in de omgeving van het centrum kregen een brief in de bus.

Onderzoekers hebben meteen lokvallen in de woonwijk geplaatst om te kijken of er meer tijgermuggen zitten. Jos van Mierlo heeft zo'n val in zijn tuin staan. "Eens in de paar weken komen ze het zakje ophalen en dan onderzoeken ze het. De buren zagen het niet zo zitten en dus staat hij nu hier." Zelf heeft hij de tijgermug nog niet gezien, maar voorzichtig is hij wel.

Geen paniek of angst

De aanwezigheid van de gevaarlijke mug leidt niet tot angst of paniek in Oudenbosch. Bij de lokale drogist hebben wel wat mensen muggenspray gekocht. "Maar er is nog voldoende voorraad in het rek", laat een verkoopster weten.

"Ik heb 'm ook nog niet gezien", zegt Ad Wagemakers, een van de bewoners die een brief van de NVWA heeft ontvangen. Hij zegt niet bang te zijn, maar heeft wel voorzorgsmaatregelen genomen. "De ramen doen we nu vaker dicht en we hebben spulletjes met stilstaand water opgeruimd. Je houdt er toch wel een beetje rekening mee. Ik ga niet mijn hele levensstijl erop aanpassen." Een buurvrouw zegt dat de brief alweer bij het oud papier ligt. "Wij maken er ons niet druk om."

Mogelijk gaat de NVWA de muggen actief bestrijden. Dat wordt dan samen met een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf gedaan. "Deze bestrijding duurt tot eind oktober en kan in het voorjaar weer worden opgestart."



Knokkelkoorts

Tijgermuggen, herkenbaar aan hun kleine formaat en zwart-witte streeppatroon, kunnen bij een beet infectieziekten verspreiden. De muggen steken vooral overdag. Ze staan bekend om het verspreiden van de knokkelkoorts (dengue), maar de muggen kunnen ook andere ziektes verspreiden zoals het zikavirus en chikungunya.

De tijgermug komt onder meer in de tropen voor en in Zuid-Europa en dook eerder al op in onder meer Breda, Oss en Etten-Leur. "Mensen nemen een mug soms per ongeluk mee in hun koffer. Of hij komt mee met containers van schepen", legt een woordvoerder van de NVWA uit.



'Bewaar de tijgermug'

Ook liften de muggen vaak mee in natte autobanden, bestemd voor garages. Bij garages en autobandenbedrijven worden met regelmaat tijgermuggen gevonden. Sloten, kanalen en waterplassen zijn normaliter te diep en dus veilig.

De NVWA vraagt aan mensen die een tijgermug zien, om die te vangen en te bewaren en een foto te sturen aan de dienst.

