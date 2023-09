Dit kun jij doen tegen de verspreiding van de Aziatische tijgermug

De tijgermug is gesignaleerd in Oudenbosch. De mug komt vaak mee met vakantiegangers of met vrachtwagens die uit Zuid-Europa komen. Check voor vertrek uit het buitenland of je auto, caravan en koffer muggenvrij zijn, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En je kunt ook voorkomen dat de mug, als die er eenmaal is, zich verspreidt.

De mug legt namelijk eitjes in stilstaand water, aldus de NVWA. Denk daarbij aan bloempotten en schalen die buiten staan, maar ook aan regentonnen. Met deze tips maak je het de tijgermug moeilijk. Ga in je tuin op zoek naar mogelijke broedplaatsen. Staat er water op een dekzeil, in een bloempot of kruiwagen? Ruim zoveel mogelijk op en zet het onder een afdak. Kan dat niet? Ledig dan na iedere regenbui de voorwerpen waar water in kan blijven staan.

Maak je dakgoot goed schoon. Als die verstopt raakt door bladeren kan er ook water in stil blijven staan.

Heb je een regenton? Dek die dan goed af, zodat muggen geen eitjes kunnen leggen. Span een fijnmazig net of leg een deksel op de ton.

Heb je huisdieren? Ververs -als die niet alles opdrinken - regelmatig het drinkwater in de voerbakken.

Ververs wekelijks het water in gieters.

Heb je een zwembad zonder chloor? Ook dat kun je het water beter wekelijks verversen of laat het bad leeglopen in de winter en zorg dat er ook geen water kan blijven staan.

Schrob plekken waar stilstaand water heeft gestaan goed met een bezem. Zie je ondanks al deze maatregelen toch een tijgermug. Vang 'm en meld het bij de NVWA. Gevaarlijke mug

Die probeert namelijk te voorkomen dat de mug, hier voet aan de grond krijgt. Tijgermuggen, herkenbaar aan hun kleine formaat en zwart-witte streeppatroon, kunnen bij een beet infectieziekten verspreiden. De muggen steken vooral overdag. Ze staan bekend om het verspreiden van de knokkelkoorts (dengue), maar de muggen kunnen ook andere ziektes verspreiden zoals het zikavirus en chikungunya.