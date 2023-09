'Van der Valk-neef beschuldigd van miljoenenfraude bij opvang asielzoekers'

Het borrelt binnen de familie Van der Valk. Neef Bob van der Valk (35) wordt er door zijn ooms van beschuldigd om voor tientallen miljoenen euro's fraude te hebben gepleegd bij het sluiten van contracten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het gaat dan onder andere om opvanglocaties als het Van der Valk-hotel in Uden.

Dat meldt het Financieele Dagblad, nadat de familie vrijdag voor de rechter verscheen. Bob van der Valk is de voormalig directeur van het hotel in Duiven en hielp de populaire keten met onderhandelingen en contracten rondom asielopvang. Alleen heeft de neef, volgens zijn familie, de winst en commissies in eigen zak gestoken.

Bob zou ook geld hebben verdiend via de tussenpersoon die de hotelkamers voor het COA zoekt. Hij en zijn zakenpartner rekenden onverklaarbaar hoge marges, zeggen de ooms Van der Valk. Bovendien zou er sprake zijn van belangenverstrengeling. Alleen ontkent Bob zelf alles en zegt hij dat zijn ooms geen enkel bewijs hebben voor de fraude.

Afkopen voor 20 miljoen

De jongste Van der Valk-telg is eerder dit jaar door zijn ooms op non-actief gezet. Hij wil zelf definitief stoppen bij het familiebedrijf. Inhoudelijk kan hij over zijn verdiensten niks zeggen door een geheimhoudingsplicht. En om er vanaf te zijn, wil hij de rechtszaak afkopen tegen een betaling van twintig miljoen euro.

De Van der Valk-ooms hebben inmiddels zelf nieuwe afspraken gemaakt rondom de opvang van asielzoekers, dit keer zonder tussenpersoon. Daardoor zijn de kosten voor het project zo'n 30 procent lager dan toen neef Bob de plannen maakte. Eén van de opvanglocaties is het Van der Valk-hotel in Uden, waar maximaal driehonderd asielzoekers voor een periode van drie jaar worden opgevangen.

Gerommel in Uden

In Uden heeft de asielopvang de wind niet mee. In de gemeente Maashorst ligt het azc in het Van der Valk-hotel nog steeds gevoelig, met kritiek vanuit de gemeenteraad en inwoners. De startdatum van de opvang is al een maand uitgesteld: van 1 oktober tot sowieso niet voor 1 november dit jaar.

