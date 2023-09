Opvang asielzoekers in Van der Valk hotel gaat later open

De asielopvang in het Van der Valk hotel in Uden gaat niet voor 1 november open. Dat zei waarnemend burgemeester Rianne Donders van de gemeente Maashorst donderdagavond tijdens een commissievergadering over dit onderwerp.

In het Van der Valk hotel aan de rand van Uden wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) drie jaar lang 300 asielzoekers opvangen. De bedoeling was dat die opvang 1 oktober open zou gaan. Die datum gaat het COA niet halen. “Het COA heeft meer tijd nodig om mensen te vinden om in de opvang te werken en de boel daar te regelen”, zei Donders. Ook al lukt COA het om alles voor 1 november alles te regelen, dan is nog niet zeker of ze open mogen van de gemeente. “Eerst moet aan alle voorwaarden voldaan worden. Zo moet er bijvoorbeeld nog een veiligheidsplan komen. En dat is nog niet klaar”, zegt de waarnemend burgemeester.

"Inwoners zijn buitenspel gezet."