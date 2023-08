300 mensen demonstreren tegen de komst van azc in hotel Van der Valk

“Azc, nee! Azc nee!” Het werd volop geroepen op de Markt in Uden. Daar waren zo’n 300 mensen bij elkaar om te demonstreren tegen de plannen voor een asielzoekerscentrum in het Van der Valk hotel aan de rand van de plaats.

Rond het gemeentehuis in Uden staan extra camera’s opgesteld. Beveiligers staan voor de ingang. Maar de sfeer rond de demonstratie is rustig.

Langzaam druppelde iets voor vijf uur mensen naar de Markt in Uden. Sommigen droegen borden met teksten erop. Teksten als: 'Wij willen veilig wonen en geen Ter Apel of Budel Klonen'.

Wat die voorwaarden ook mogen zijn, veel mensen op het plein zien de komst van de asielzoekers niet zitten. Ze zijn bang voor overlast. Het hotel zit naast het zogenoemde foodcourt met onder andere de McDonalds en Subway. “Ik heb een dochter van 12 en een zoon van 17. Mijn dochter gaat heel graag naar de McDonalds”, zegt Mariëlle. “Als de asielzoekers komen mag ze dat niet meer van me. Het is dan niet meer veilig.” Ook maakt ze zich zorgen dat er straks voor haar kinderen niet geen huis meer te vinden is.

In juli maakte de gemeente Maashorst bekend dat er maximaal 300 asielzoekers voor maximaal drie jaar worden opgevangen in hotel Van der Valk in Uden. Dat plan gaat volgens burgmeester Rianne Donders alleen door als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Wat die zijn, is niet duidelijk.

Het is het geluid dat je bij veel mensen hoort die op het plein staan te demonstreren. Ze zijn bang dat hun kinderen niet meer veilig naar het foodcourt kunnen en dat er niet genoeg huizen over blijven. “Ik woon er zelf 300 meter vanaf, ik zie niet zitten dat het er komt”, zegt Hans.

Peter Kuijpers hielp met het organiseren van de demonstratie. “We willen op een fatsoenlijke manier duidelijk maken dat we ons zorgen maken”, zegt hij. “Het zijn 300 mensen die je gaat huisvesten in één gebouw. Hoe zit het met de zorg, hoe is het met de scholing, hoe is het met de veiligheid en hoe is de samenstelling van de groep? Dat zijn allemaal dingen die we nog niet weten.”

Kuijpers bood aan burgemeester Rianne Donders een petitie aan. Die is door 2400 mensen ondertekend. In september praat de gemeenteraad van Maashorst over de plannen van de asielopvang in het hotel.