Verwarde man wil gratis ijsje en gooit prullenbak naar verkoper

Een man heeft bij een ijscokar in Eindhoven met een prullenbak naar een verkoper gegooid, omdat hij geen gratis ijsje kreeg. Beelden ervan zijn door ijsverkoper Giorgio Ferrari gedeeld op Facebook. "Een meneer wilde ijs uit een grote beker, toen hij dat niet kreeg werd hij gek", vertelt hij tegen Studio040.

Het gebeurde al een paar weken geleden, maar de ijsverkoper deelde de beelden pas kortgeleden met de buitenwereld.

Ferrari reed toevallig langs zijn kraam, waar zijn collega Alessandro aan het werk was. Toen hij aankwam, stond zijn collega al met een zak ijs in zijn nek. En dat was geen stracciatella.

Alessandro heeft bijna alles gefilmd. We zien een man staan voor de ijscocar, die duidelijk niet in zijn nopjes is. Het begint nog relatief onschuldig met het smijten van een paar servetjes, maar al snel loopt dat verder uit de hand. Nadat de man even wegloopt, draait hij om tegen de ijscocar aan te beuken. Hij slaat tegen de hoorntjeshouder aan en trapt met zijn voeten tegen de kar.

Bolletjes ijs naar hoofd geslingerd

De klap op de vuurpijl is toch wel het levensgrote ijsjesprullenbak, die de agressieve gelatoliefhebber omver duwt. Op dramatische wijze rollen de neppe ijsbolletjes over de keien, waarna de man het gigantische horentje van de grond raapt en richting de ijskar slingert. Alessandro stopt met filmen en stapt uit de wagen, waar hij ook de bolletjes naar zijn hoofd gegooid krijgt. Hij raakt gewond aan zijn nek.

De agressieve ijsjesman wordt uiteindelijk opgepikt door de politie en teruggebracht naar zijn begeleiders. "Zijn zorgkader", noemt de politie het. Voor Alessandro werd een ambulance gebeld. Hij kon erna ook drie dagen niet werken.

Baksteen door de ruit gegooid

"Ik vind het gewoon heel zielig voor hem", zegt Giorgio, de eigenaar van de ijswagen tegen Studio040. De Italiaanse Alessandro is speciaal naar Nederland gekomen om hier ijsjes te verkopen. Daarbij zien de ijsverkopers dat er wel vaker agressief op hen gereageerd wordt. "Vorig jaar is er nog een baksteen door de ruit gegooid en hebben ze de banden lekgestoken met een mes", vertelt Giorgio beteuterd.

De ijsverkoper moet zelf voor de schade aan de wagen en de prullenbak opdraaien.