Klimaatactivisten weggehaald en opgepakt na bekladden ING-kantoor

Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion zijn zaterdagmiddag door de politie weggehaald uit het ING-kantoor in het centrum van Eindhoven. Ze protesteerden tegen investeringen die worden gedaan in fossiele brandstoffen en de fossiele industrie in het algemeen. Om hun punt kracht bij te zetten hadden ze de ramen van het gebouw met 'olie' besmeurd.

De politie heeft een stuk rond het ING-kantoor afgezet met zwarte hekken, om toeschouwers op afstand te houden. Daarna werden de demonstranten weggehaald. De mensen die zich binnen in het kantoor hadden verschanst zijn vervolgens aangehouden. De mensen die zich buiten het pand ophielden zijn weggestuurd.

In ongeveer een kwartier tijd maakte de politie een einde aan de actie. Even na vijf uur zijn alle actievoerders verdwenen.

'Olie' op de ramen

De actievoerders van Extinction Rebellion waren aan het begin van de middag gestart met hun actie. Behalve 'olie' op de ramen, was er ook 'tem de leeuw' met graffiti op de grond gespoten. In werkelijkheid was het overigens geen olie, maar een mix van maizena met kleurstof.

De klimaatorganisatie Extinction Rebellion vindt dat de overheid moet stoppen met fossiele subsidies, omdat het investeren in olie, kolen en gas uiteindelijk slecht is voor het milieu. "Maar niet alleen de overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid, ook banken hebben dat", zeggen de activisten.

Investeren in fossiele industrie

ING investeert jaarlijks vijf miljard in de fossiele industrie, wat een doorn in het oog is van de klimaatorganisatie. De bank heeft weliswaar al een paar projecten rondom olie- en gaswinning afgebouwd, maar dat gaat volgens de klimaatdemonstranten te langzaam.