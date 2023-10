Slapeloze nachten voor Peter Bosz in aanloop naar Sevilla

Dat PSV meer had moeten scoren tegen FC Volendam, daar was iedereen het over eens. Drie punten bijschrijven en verder er niet te veel woorden meer aan vuil maken. Na afloop ging het dan ook al veel over de Champions Leaguewedstrijd tegen Sevilla van komende dinsdag. In aanloop naar dit cruciale duel zijn er hoofdbrekens bij Peter Bosz.

In het thuisduel met FC Volendam ontbraken Isaac Babadi en Jerdy Schouten in de wedstrijdselectie. Beide spelers waren niet fit genoeg en ook hun inzetbaarheid in de wedstrijd tegen Sevilla is nog onzeker. Gezien de dunne bezetting op de positie van verdedigende middenvelder lijkt een terugkeer van Schouten erg belangrijk voor PSV. De afgelopen wedstrijden schoof Peter Bosz met Joey Veerman. Maar de trainer was vanaf het begin al vrij duidelijk dat dit geen oplossing is voor in de Champions League. Dan zijn de tegenstanders te goed.

"Tussen de centrale verdedigers hoor ik niet thuis."

Overigens deelt Joey Veerman diezelfde mening. De middenvelder staat zelf ook liever hoger op het veld. “Nu sta ik soms ineens tussen de centrale verdedigers, daar hoor ik niet thuis”, zei hij afgelopen woensdag na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Toch stond hij er zaterdagavond weer en is de kans dus aanwezig dat hij er dinsdag in de Champions League weer moet staan. Toch ziet de trainer ook andere mogelijkheden. “We kunnen met Olivier Boscagli als verdedigende middenvelder spelen, maar ook Sergino Dest zou ik wel eens op die positie willen zien. Het liefst had je dat vanavond al willen uittesten maar de voorsprong was niet groot genoeg om dingen uit te proberen.”

"Daar zijn veel slapeloze nachten voor nodig."