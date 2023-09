RKC-keeper Vaessen gereanimeerd op het veld, wedstrijd definitief gestaakt

Sommige spelers kunnen het niet aanzien (foto: ANP/Olaf Kraak). Spelers schermen de behandeling van keeper Etienne Vaessen af (foto: ANP/Olaf Kraak). RKC-keeper Etienne Vaessen wordt weggedragen (foto: ANP/Olaf Kraak). Volgende 1/3 Sommige spelers kunnen het niet aanzien (foto: ANP/Olaf Kraak).

De wedstrijd RKC - Ajax is zaterdagavond definitief gestaakt nadat keeper Etienne Vaessen van RKC hard in botsing was gekomen met een speler van Ajax. Dat gebeurde in de slotfase van het Eredivisieduel. De doelman werd gereanimeerd op het veld. Daarna is hij met een brancard van het veld gedragen. Medespelers reageerden geschokt. Vaessen is later bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. De stand bij het staken was 2-3.

Vaessen kwam na 84 minuten hard in botsing met Ajacied Brian Brobbey. "Het was binnen drie seconden niet goed", zag onze verslaggever. Spelers gingen om de keeper heen staan. Hij werd ook met doeken afgeschermd, terwijl medisch personeel zich op het veld over hem boog. De doelman van RKC is uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen. Dat gebeurde onder luid applaus van het aangeslagen publiek. Spelers ontdaan

Spelers van beide ploegen reageerden enorm ontdaan. Een aantal spelers van RKC liep huilend van het veld. Ook spelers van Ajax waren er stil van. De wedstrijd werd aanvankelijk tijdelijk gestaakt. Net na elf uur werd duidelijk dat de wedstrijd niet meer wordt uitgespeeld. De spelers zijn te zeer aangedaan door wat er is gebeurd, riep de stadionspeaker om. De KNVB moet nu beslissen wat er met de wedstrijd moet gebeuren. Publiek bedankt

De spelers van RKC en Ajax zijn nog even het veld op gekomen om het publiek te bedanken voor hun steun. Ze kregen daarbij een enorm applaus van de toeschouwers die ook nog steeds stil en onder de indruk waren. Na een ronde over het veld was te zien hoe verdediger Dario van den Buijs getroost werd door fans langs het veld. De aanhang van de Waalwijkse ploeg bekommerde zich in een hoek van het veld over de aangeslagen voetballers, terwijl het stadion verder rustig leegliep. Buiten het stadion stond inmiddels een ambulance die Vaessen naar een ziekenhuis heeft gebracht. De keeper was op dat moment bij kennis.