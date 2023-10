Schietpartij blijkt man die met een luchtbuks op zijn eigen schuur schiet

De politie is zondagmiddag in actie gekomen omdat er meerdere keren geschoten zou zijn op een huis aan de President Steynstraat in Eindhoven. Verschillende eenheden gingen op de melding af, maar eenmaal bij het huis bleek de situatie toch anders in elkaar te steken: een man had met een luchtbuks op zijn eigen schuur geschoten.

De melding van de schietpartij kwam rond vier uur zondagmiddag binnen bij de politie. Verschillende eenheden van de politie gingen naar het huis in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Na een kort onderzoek bleek al snel dat er niet op het huis geschoten was, maar dat de bewoner zelf met een luchtbuks op zijn schuur had geschoten. Er zijn twee luchtbuksen in het huis gevonden en in beslag genomen. Ook kogeltjes om mee te schieten zijn door de politie in beslag genomen. De bewoner van het huis is niet gearresteerd: het bezit van een luchtbuks is in principe niet strafbaar en het vernielen van je eigen spullen ook niet, legt een woordvoerder van de politie uit.