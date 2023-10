Moeder en zoon dood gevonden in huis in Drunen, politie doet onderzoek

In een huis in Drunen zijn zaterdagnacht twee doden gevonden, laat de politie weten. Het gaat om een 53-jarige moeder en haar 25-jarige zoon. De politie gaat niet direct uit van een misdrijf, maar stelt wel een grondig onderzoek in naar de doodsoorzaak.

Volgens buurtbewoners wonen in het huis ook nog de vader en een dochter. "Aardige mensen en ze zwaaien altijd." Volgens de buurtgenoten had de zoon een beperking en werd hij iedere dag met een busje opgehaald. De melding over de twee gevonden lichamen kwam rond kwart voor vijf 's nachts binnen bij de politie.