Moord op Peter van Dongen: onderzoek met prikstokken en metaaldetectors

Het onderzoek in Helvoirt houdt verband met de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda (foto: Bart Meesters). Foto: Bart Meesters / SQ Vision.

In het onderzoek naar de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda doet de politie zondagmiddag onderzoek op twee verschillende plekken: rond landbouwgebied de Margriet in Helvoirt en bij de roeivijver aan de Duinweg in Drunen. Zo'n twintig specialisten zijn met prikstokken en metaaldetectors aan het zoeken. Dit gebeurt vier dagen na de aanhouding van een vierde verdachte (18) in deze zaak.

Deze op woensdag aangehouden verdachte is de afgelopen dagen meerdere keren verhoord door de recherche. Die zoekt op dit moment met een team forensisch specialisten naar sporen die met deze zaak in verband kunnen worden gebracht. Eerder werden in de zaak al twee mannen (20 en 24) uit Waalwijk en een 37-jarige man uit Waspik opgepakt. Zij zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachte. Raadsel

De 68-jarige Van Dongen werd op 20 mei vorig jaar zwaargewond gevonden op een bospad in het buitengebied van Helvoirt, een van de plekken waar zondag wordt gezocht. Een kleine week later overleed hij aan zijn verwondingen. Hij bleek te zijn neergeschoten. Wat er aan de dood van Van Dongen voorafging, is nog altijd een raadsel. Bureau Brabant

In het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant wordt maandag aandacht besteed aan de moord op Van Dongen. De politie heeft al aangekondigd in het programma met nieuwe informatie te komen. LEES OOK: Man (18) door arrestatieteam opgepakt in onderzoek naar moord

