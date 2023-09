Man (18) door arrestatieteam opgepakt in onderzoek naar moord

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende 1/3 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Een achttienjarige man uit Drunen is woensdagavond door een arrestatieteam opgepakt in het onderzoek naar de moord op Peter van Dongen uit Breda. De 68-jarige Van Dongen werd vorig jaar in Helvoirt zwaargewond gevonden op een bospad, een week later overleed hij in het ziekenhuis.