Man (68) doodgeschoten op een bospad, verdachten worden vrijgelaten

Twee mannen (20 en 24) uit Waalwijk die worden verdacht van doodschieten van een 68-jarige man op een bospad in Helvoirt worden vrijgelaten. Bijzonder genoeg vroeg het Openbaar Ministerie donderdag zelf tijdens een pro-formazitting om de verdachten vrij te laten. De rechter noemde het een moeilijk besluit, maar ging mee in het verzoek.

Het is zeer ongebruikelijk dat een officier van justitie zelf vraagt om verdachten vrij te laten. Dat deed de officier, omdat het onderzoek nog niet klaar is. “Het onderzoek is heel intens. Er zijn nog veel open eindjes en vragen waar we een antwoord op moeten krijgen”, zegt de officier.

Het Openbaar Ministerie kon daarom nog niet zeggen wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechter komt. Om de verdachten perspectief te bieden, moeten ze worden vrijgelaten, vond de officier. De rechtbank ging om die reden akkoord met dat verzoek.

Doodgeschoten op bospad

Op 20 mei dit jaar werd de 68-jarige man uit Breda zwaargewond gevonden in het buitengebied in Helvoirt. Een voorbijganger vond hem naast zijn auto op een bospad. Hij bleek een schotwond in zijn hoofd te hebben. Een paar dagen later overleed de man.

Vanaf mei tot op de dag van vandaag is de politie bezig met het onderzoek. De officier wil antwoord op vragen als waarom werd het slachtoffer neergeschoten en waarom daar in het bos? En waarom is er geen hulp ingeroepen door de verdachten? Want uit camerabeelden blijkt dat de mannen in ieder geval wel op de plaats delict zijn geweest.

Voorwaarden vrijlating

De vrijlating van de mannen staat het onderzoek niet in de weg. Dat kan gewoon doorgaan. Maar er zijn wel flink wat voorwaarden waar de verdachten zich aan moeten houden.

Zo mogen zij geen contact zoeken of hebben met de nabestaanden van het slachtoffer. Ook moeten de verdachten meewerken aan een onderzoek door een psycholoog en psychiater. Verder moeten de twintigers hun paspoort inleveren en mogen niet reizen naar het buitenland. En moeten de verdachten aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling.

Vrijdagochtend komen de verdachten op vrije voeten. Een derde verdachte, een 37-jarige man uit Waspik, is al langer vrij.

LEES OOK:

Man zwaargewond bij auto in Helvoirt gevonden, politie denkt aan misdrijf Zwaargewonde man op bospad werd neergeschoten, zegt justitie Zoektocht in afwateringskanaal om raadsels rond dode Bredanaar op te lossen