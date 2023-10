Moord op Peter van Dongen: politieonderzoek rond vijver en landbouwgebied

De politie doet onderzoek rond De Margriet in Helvoirt en een vijver (foto: Bart Meesters). Het onderzoek in Helvoirt houdt verband met de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda (foto: Bart Meesters). Volgende 1/2 De politie doet onderzoek rond De Margriet in Helvoirt en een vijver (foto: Bart Meesters).

In het onderzoek naar de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda doet de politie zondagmiddag onderzoek rond landbouwgebied de Margriet en een vijver in Helvoirt. Dit gebeurt vier dagen na de aanhouding van een vierde verdachte (18) in deze zaak.