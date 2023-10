Met bijna 120 kilometer per uur door de bebouwde kom: rijbewijs afgepakt

De politie heeft zondagochtend van twee automobilisten het rijbewijs ingenomen omdat ze veel te hard door de bebouwde kom scheurden in Tilburg. De twee werden binnen een half uur na elkaar betrapt. De een reed 114 kilometer per uur en de ander haalde de 119 kilometer per uur.

De twee bestuurders werden betrapt op de Midden Brabantweg in Tilburg. Daar mag je maximaal 50 kilometer per uur rijden. Maar daar hielden de twee snelheidsduivels zich niet aan. De een kwam met 114 kilometer per uur voorbij scheuren en binnen half uur kwam de ander met 119 kilometer per uur langs. Daar gaat nog vier kilometer per uur correctie af, maar dat zet voor deze twee automobilisten geen zoden aan de dijk. Allebei de bestuurders moeten hun rijbewijs inleveren. Ook moeten ze naar het CBR voor een cursus.