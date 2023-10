De 36e editie van het grootste hardloopevenement van Breda werd zondag gelopen: de Singelloop. Met veel lopers en nog meer toeschouwers langs de kant om al die lopers aan te moedigen. De zon maakte het een prachtige dag, maar zorgde er ook voor dat het voor sommige lopers behoorlijk pittig was. Zeker in een koekiemonsterpak. We zetten de mooiste foto's voor je op een rij.

Die allereerste meters van de Singelloop zijn misschien wel het spannendst (foto: Marcel van Dorst).

En dan is-ie echt begonnen! (foto: Marcel van Dorst).

Lopen of rijden? (foto: Marcel van Dorst).

Heel erg veel lopers en nog veel meer toeschouwers maakten het tot een mooi feestje (foto: Marcel van Dorst).

Op de motor om verslag te doen van de Singelloop is op zo'n zonovergoten zondag ook geen straf (foto: Marcel van Dorst).

Met zo'n bord rent papa vast net een tikkeltje harder naar de finish (foto: Marcel van Dorst).

En Yfke, Fien en Vera heeft het vast ook net een extra zetje gegeven om zo aangemoedigd te worden (foto: Marcel van Dorst).

Als koekiemonster meerennen, dat kan natuurlijk ook! Al zal het behoorlijk warm zijn geweest in zo'n pak (foto: Marcel van Dorst).