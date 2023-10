Enorme stapel gemaaid gras in brand: NL Alert verstuurd

Een heel grote stapel maaisel staat in brand bij het Bossche Broek bij Den Bosch. Dat zorgt voor grote stinkende rookwolken, die over de stad trekken. Er is een NL Alert verstuurd om mensen die in de buurt wonen te waarschuwen voor de rook.

De berg gemaaid gras ligt aan de Donkerhooiweg, midden in het Bossche Broek. Dat maakt de brand lastig te bereiken voor de brandweer, zegt een woordvoerder. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk. "Het zou door broei kunnen komen."

De brandweer is al bij de brand, maar het bestrijden heeft nog wat voeten in aarde. Dat komt enerzijds door de plek waar de brand woedt: in het buitengebied. "Daar moeten we dus water naartoe transporteren", legt een woordvoerder uit. En daarnaast maakt de grote berg gemaaid gras het ook lastiger: "Die moet helemaal uit elkaar getrokken worden en dat duurt even."

Ondertussen is er door de combinatie van hooi en bluswater, sprake van heel veel rook. "We kregen heel veel meldingen binnen in de meldkamer van mensen uit de buurt, die daar last van hadden. Daarom hebben we ook de NL Alert verstuurd." Daarin worden mensen die in de buurt wonen, opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De woordvoerder benadrukt dat de brand op zichzelf niet extreem is: de omvang van de brand en de inzet van de brandweer is 'niet spannend'. Wel zorgt de brand voor veel overlast. Grote stinkende rookwolken zijn in de omtrek goed te zien en te ruiken.

Volgens de woordvoerder kan het nog een paar uur duren voordat de brand is geblust.

Vanuit de lucht is goed te zien hoe groot de rookwolken zijn: