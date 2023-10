Woningoverval in Dongen: bewoner raakt gewond, daders slaan op de vlucht

Bij een woningoverval in Dongen is zondagavond de bewoner van een huis aan de Jan Mertenslaan gewond geraakt. Twee daders zijn op de vlucht geslagen.

De bewoner werd rond half negen overvallen in zijn huis aan de Jan Mertenslaan. Hij werd daarbij door de overvallers mishandeld. Hij zou onder meer pepperspray in zijn gezicht gespoten hebben gekregen.

De daders zijn daarna gevlucht, in de richting van het voetbalveld dat in de buurt ligt. Het is onduidelijk of ze ook wat hebben buitgemaakt.

Een ambulance is naar de Jan Mertenslaan gekomen en heeft het slachtoffer behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien van de overval of de vluchtende daders, om de politie te bellen.