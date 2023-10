Vier mannen door politie uit de trein gehaald na dreigende situatie

De politie heeft zondagmiddag vier mensen uit een trein gehaald. De trein was onderweg vanuit Den Bosch naar Utrecht. Het viertal had een dreigende situatie gecreëerd in de trein en verschillende reizigers voelden zich volgens een politiewoordvoerder zo angstig dat ze melding deden bij de politie.

De trein werd daarop stilgezet bij het Utrechtse station Vaartsche Rijn. Daar stopt deze trein normaal gesproken niet. De politie ging er met meerdere eenheden en een helikopter op af. De agenten droegen kogelwerende vesten. Zo werd het viertal uit de trein gehaald. Ze zijn alle vier aangehouden. Agenten hebben daarna de hele trein doorlopen om zeker te zijn dat alle verdachten waren opgepakt. Op dat moment mocht niemand de trein verlaten en werd het perron ontruimd. Wie ze zijn en wat ze precies hebben gedaan of gezegd is nog niet duidelijk. Ze worden verhoord en ook getuigen uit de trein kunnen hun verhaal doen. Er was in elk geval geen sprake van wapens, zegt de woordvoerder, maar mogelijk wel van dreigende taal.