Brand in cel gevangenis Vught, gedetineerde ademde rook in

In een cel in de gevangenis in Vught heeft korte tijd brand gewoed in een cel. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het om een brandende matras. De gedetineerde die in de bewuste cel zat, is naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoner van de cel heeft rook ingeademd en heeft daardoor ademhalingsproblemen gekregen. Hij wordt ter controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Volgens haar is de brand geblust door het eigen personeel van de gevangenis en doet de brandweer nog een extra check. De woordvoerder van de veiligheidsregio kon niets zeggen over de oorzaak van de brand of wat zich in de cel heeft afgespeeld. Alle hulpdiensten waren naar de gevangenis gekomen, waaronder ook een traumahelikopter.